Paul Mescal e la pubblicità delle salsicce di inizio carriera: 'Dovevo pagare l'affitto'

Tutti gli attori hanno dovuto cominciare da qualcosa. Di solito i primi ruoli sono sempre quelli più imbarazzanti e questa tendenza sembra aver colpito anche il candidato al premio Oscar Paul Mescal. L'attore è tornato a parlare di una pubblicità di salsicce di cui è stato protagonista nel 2018.

Nello spot l'attore interpretava il ruolo di un ragazzino che dopo aver mangiato una colazione fatta di fagioli e salsicce, cominciava a girare il mondo. Nonostante possa sembrare imbarazzante come risvolto, in Irlanda la pubblicità è diventata addirittura un piccolo cult. Con la sua carriera ormai lanciata grazie a Normal Heart, Aftersun e il ruolo da protagonista che Paul Mescal vestirà ne Il Gladiatore 2, l'attore è tornato a parlare delle sue prime esperienze compreso lo spot.

"Ho studiato alla scuola di recitazione per tre anni e ho preso molto sul serio la cosa. Amavo il mestiere, e poi ero così povero" ha raccontato Mescal. “Il mio agente mi ha detto, 'Non so come la affronterai, ma abbiamo una pubblicità di salsicce che può aiutare.' Ero tipo, assolutamente. Devo pagare l'affitto" ha svelato l'attore facendo capire come sia stato difficile per lui trovare la sua direzione in un mondo così difficile come quello della recitazione. Molti interpreti nel corso della loro carriera sono stati costretti a piccole parti o a prestare i loro volti per una pubblicità. Insomma, si parla di rischi calcolati del mestiere per riuscire a farsi notare.

Questo ha sicuramente funzionato nella carriera dell'interprete irlandese che in questo momento sembra più che lanciato nel firmamento di Hollywood. Paul Mescal farà parte del cast di Mrrily We Roll Again di Richard Linklater, pellicola che verrà girata nel corso di 20 anni.