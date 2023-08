Paul Mescal e quella pubblicità delle salsicce che fulminò Saorise Ronan: 'Chi è quello?'

Foe è il nuovo film sci-fi di Garth Davis, la pellicola sarà basata sull'omonimo romanzo di Ian Reid, pubblicato nell'ormai lontano 2018. La storia parla di una coppia di giovani sposi la cui vita sarà improvvisamente sconvolta dalla notizia che uno di loro deve partire verso una stazione spaziale.

Per Foe, il regista ha scelto come attori protagonisti Saoirse Ronan, famosa soprattutto per pellicole come Lady Bird, e Paul Mescal, di recente candidato all'Oscar per Aftersun.

Tuttavia la bravura di quest'ultimo non è stata certo una sorpresa per la sua collega, difatti in una recente intervista a Harper's Bazaar, la Ronan ha rivelato di essere già a conoscenza delle ottime capacità recitative dell'attore, se ne era già accorta vedendolo in uno spot pubblicitario, diventato virale nel 2018, che sponsorizzava salsicce.

Di questo ne ha parlato anche lo stesso Paul Mescal, affermando: "Mi sono formato ad una scuola di recitazione, e l'ho preso molto sul serio. Amo il mio mestiere, e poi non avevo un soldo", ha detto l'attore a Today di BBC Radio 4.

"Quando mi sento sopraffatto dal lavoro che faccio oggi, mi ricordo sempre che sono partito pubblicizzando salsicce" ha concluso l'attore.

E voi ne eravate a conoscenza? In attesa dell'uscita del nuovo film di Garth Davis, vi lasciamo alla recensione di Lion - La strada verso casa. Oltretutto, sapevate che in Piccole Donne Saorise Ronan costrinse la regista a scritturarla?