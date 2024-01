Paul Mescal non vuole che più gente lo fermi dopo Il Gladiatore 2: 'Sarebbe deprimente'

Quando si accetta un ruolo da protagonista nel sequel de Il Gladiatore lo si fa, presumibilmente, consapevoli di star andando incontro a una grandissima opportunità in termini di carriera, ma anche a un probabile punto di svolta per quanto riguarda la popolarità: Paul Mescal, però, non sembra aver riflettuto parecchio sulla cosa.

Il protagonista del film che secondo Connie Nielsen sarà uno spettacolo magnifico ha infatti ammesso di non aver molto ragionato sull'incremento di popolarità che potrebbe derivare dal prender parte al nuovo lavoro di Ridley Scott, e si è anzi detto particolarmente spaventato dall'idea che troppa gente possa cominciare a fermarlo per strada.

"Non so quale sarà la differenza, è una cosa da ingenui? Significa che più gente comincerà a fermarmi per strada? Mi deprimerei profondamente se dovesse essere così, spero che non sia vero. Avremo la risposta l'anno prossimo, ma se l'impatto che avrà sulla mia vita dovesse essere questo mi troverei davvero in una brutta situazione" sono state le parole della star di Aftersun.

Delizia per qualcuno, croce per altri: l'eccessiva popolarità è una situazione non sempre facilissima da accettare e da gestire. Vedremo, a questo punto, come se la caverà il nostro Paul: Ridley Scott, intanto, ci ha svelato alcuni dettagli della storia de Il Gladiatore 2.