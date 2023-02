Paul Mescal furioso con una fan: 'Mi ha messo la mano sul culo durante una foto'

L'invadenza dei fan non è sempre ben accetta dalle star di Hollywood, soprattutto quando sfocia nella maleducazione o addirittura in una vera e propria molestia: risulta abbastanza esplicativo in tal senso l'episodio raccontato in queste ore da un Paul Mescal evidentemente ancora abbastanza agitato dopo l'incontro con una sua fan.

Dopo aver rifiutato di parlare dei suoi allenamenti per Il Gladiatore 2, l'attore candidato agli Oscar per Aftersun ha infatti raccontato di aver dovuto severamente rimproverare una fan che, dopo avergli chiesto una foto insieme, durante lo scatto ha appoggiato con nonchalance la mano sul suo sedere.

"Mentre posavamo lei mi mette la mano sul culo. Pensavo fosse stato un caso, quindi mi sono spostato, ma con la mano mi ha seguito. Ricordo di essermi irrigidito e di esser diventato furioso. Mi sono girato e le ho detto: 'Che stai facendo? Toglimi la mano dal culo'. L'ultima cosa che volevo era rimproverare qualcuno fuori dal cinema, perché diventa una brutta situazione per tutti, ma davvero così non va bene. È stata una cosa schifosa, viscida" sono state le sue parole.

Va bene l'entusiasmo, insomma, ma talvolta bisognerebbe davvero interrogarsi sui propri modi di fare e, notizia dell'ultima ora, i palpeggiamenti non richiesti rientrano solitamente in quei comportamenti non esattamente ben visti in una società civile. Speriamo che il rimprovero di Paul Mescal basti ad imparare la lezione!