Paul Mescal, Colin Farrell elogia il suo lavoro: 'È incredibilmente onesto!'

È un periodo d'oro quello che sta vivendo Paul Mescal. La giovane star, dopo il successo della serie "Normal People" e del film "Aftersun", è stato inserito nella lista delle 100 persone più influenti in ascesa della rivista "Time".

Come se non bastasse, arrivano anche parole di miele da parte del collega Colin Farrell. Il suo è un pubblico elogio a cuore aperto, definendolo un vero portento “in grado di assorbire il mondo intorno per sperimentarlo attraverso di lui”. Questa sua particolare apertura alla realtà cinematografica circostante è evidente anche nell'approccio per la scelta delle future pellicole: infatti, Mescal farà altri progetti indie, non dimenticando, dunque, le sue radici.

Farrell riconosce, tra i tanti meriti del 27enne irlandese, un’innata onestà recitativa “così intrinseca da divenire il fondamento su cui costruire tutto il resto”. Come solo i migliori sono in grado di fare, Paul Mescal è in grado di offrire interpretazioni che lasciano un senso di familiarità allo spettatore, dandogli l’impressione di conoscerlo già da tempo attraverso “qualcosa che ci permette un senso di riconoscimento”.

Siamo ancora agli albori della sua carriera, ma Farrell già non vede l'ora di scoprire ciò che il futuro ha in serbo: "È la sincerità di ogni sua parola e di ogni suo gesto che mi rende così emozionato per ciò che deve ancora condividere con noi". In poche parole, un talento generazionale. Di sicuro, il casting di Paul Mescal come protagonista de Il Gladiatore 2 di Ridley Scott non fa altro che alimentare la curiosità persino del buon Colin.

Siete d'accordo queste dichiarazioni piene di lodi? Se ancora nutrite dubbi in merito al talento cristallino di Paul Mescal, non vi resta che attendere la sua interpretazione nel prossimo film drammatico LGBT+ All of Us Strangers di Andrew High, che ha debuttato con uno score impeccabile su Rotten Tomatoes.