Paul Mescal, arrivano le scuse della BBC dopo l'errore sulla nazionalità dell'attore!

L'Irlanda sembra prendere molto sul serio le questioni di identità nazionale. In un servizio BBC riguardo le candidature agli Oscar 2023, l'attore Paul Mescal è stato etichettato come britannico quando in realtà è nato in Irlanda. I fan dell'interprete non hanno preso molto bene la cosa.

Dopo il servizio sembra che la BBC sia stata bombardata sui social da commenti di ammiratori dell'attore che, a quanto pare, si sono addirittura impegnati ad inviare dei reclami formali sulla cosa. E' più che noto quanto ci sia una certa rivalità tra Gran Bretagna ed Irlanda, dovuta a pregressi storici. Hollywood ormai da anni è frequentata da moltissimi attori irlandesi (Colin Farrell, Michael Fassbender, Cillian Murphy sono solo alcuni esempi) che hanno saputo portare alto il nome del proprio paese.

E' un anno particolarmente fortunato per Paul Mescal che sarà protagonista de Il Gladiatore 2 e ha ottenuto la sua prima nomination agli Oscar. La BBC, dopo lo scivolone preso, ha rilasciato una dichiarazione nel quale ha chiesto pubblicamente scusa per l'accaduto: "Il testo avrebbe dovuto dire che Paul Mescal è irlandese. Ci scusiamo per l'errore". L'attore ha conquistato la sua prima candidatura per la pellicola Aftersun, presentata in anteprima al Festival di Cannes e alla Festa del Cinema di Roma.

Tanti progetti interessanti stanno vedendo il coinvolgimento dell'attore. Recentemente Paul Mescal è entrato nel cast di Merrily We Roll Again di Richard Linklater, pellicola che verrà girata nel corso di 20 anni, sulla falsa riga dello stesso lavoro fatto con Boyhood. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!