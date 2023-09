Paul Mescal e Andrew Scott si innamorano nel trailer di All of us strangers

Colin Farrell ha elogiato Paul Mescal. L’attore ventiseienne sarà protagonista del film “All of us strangers” assieme ad Andrew Scott, in un' avvincente storia d’amore.

il film è un adattamento del romanzo psicologico giapponese "Strangers" di Taichi Yamada del 1987, che aveva già avuto un adattamento cinematografico da Nobuhiko Obayashi in “The Discarnates”. La trama recita: “Una sera, nel suo condominio quasi vuoto nella Londra contemporanea, Adam (Andrew Scott) ha un incontro casuale con un misterioso vicino di casa, Harry (Paul Mescal), che spezza il ritmo della sua vita quotidiana. Mentre si sviluppa una relazione tra i due, Adam è ossessionato dai ricordi del passato e si ritrova attratto dalla città di periferia in cui è cresciuto e dalla casa d'infanzia in cui i suoi genitori (Claire Foy e Jamie Bell) sembrano vivere, proprio come il giorno della loro morte, 30 anni prima.”

Per quanto riguarda le scene di sesso del film, Andrew Haigh, regista del film, ha detto di essersi concentrato sull'introduzione di un senso di realtà emotiva più ampio:

“In questo caso, volevo davvero percepire la natura soggettiva del fare sesso e le sensazioni che si provano. Il nervosismo, l'eccitazione e la sensazione fisica di essere toccati da qualcun altro, e quello che ti fa sentire.”

Il film uscirà negli Stati Uniti il 22 dicembre 2023. Il giovane attore sembra voler dare seguito a quanto spiegato in precedenza; infatti, Paul Mescal aveva rivelato di voler fare altri progetti indie dopo Aftersun.