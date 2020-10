Paul McCartney e Michael Giacchino stanno lavorando insieme a un nuovo film d'animazione

L'ormai lanciatissimo compositore Michael Giacchino, noto per le sue colonne sonore di Spider-Man: Far From Home, Jurassic World e del prossimo The Batman di Matt Reeves, ha recentemente rivelato di essere al lavoro con il cantautore britannico Paul McCartney, ex-membro dei The Beatles, alle musiche di un nuovo film d'animazione.

Durante un'intervista con Slashfilm, Giacchino ha infatti confermato di essere al lavoro su questo progetto animato da ormai diversi anni insieme al collega McCartney. Sarebbe anzi stato proprio l'ex-componente dei Beatles a chiamare Giacchino per questa collaborazione di cui non è stato però chiarito né il titolo né l'ambientazione, anche si i fan hanno subito iniziato a ipotizzare all'ormai noto High in the Clouds dello stesso McCartney, recentemente acquistato da Netflix.



Si trattasse di High in the Clouds, la storia seguirebbe l'omonimo romanzo scritto da McCartney, Philip Ardagh e Geoff Dunbar, uno stravagante racconto per bambini che segue uno scoiattolo di nome Wirral mentre cerca una nuova casa dopo che gli umani hanno distrutto quella storica nel bosco. Dovesse essere questo il progetto, la mano di Giacchino ci sembra un'aggiunta perfetta alle composizioni del film, di grande emozione, tatto e profondità.



High in the Clouds non ha comunque nessuna data d'uscita sulla piattaforma streaming.