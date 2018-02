Paul King in trattative per dirigere Pinocchio della Disney

Lacontinua lo sviluppo dell'adattamento cinematografico in live-action di Pinocchio , classico film d'animazione dello studio ispirato al famoso libro didel 1883.

The Hollywood Reporter conferma che il regista di Paddington 2, Paul King, è attualmente in trattative per dirigere il film per la Disney; solo la scorsa settimana vi abbiamo svelato che King era anche in trattative per la regia di Willy Wonka ma, a questo punto, non è chiaro se accetterà o meno l'incarico.

Prima di King era Sam Mendes ad esser stato scelto dalla Disney per firmare l'adattamento cinematografico, ma ha deciso di abbandonare il progetto lo scorso novembre.

Lo studio spera di iniziare le riprese del film a fine anno ma non ha ancora fissato una data di uscita.

Pinocchio è soltanto l'ultimo degli adattamenti cinematografici degli ultimi anni di pellicole d'animazione Disney. Abbiamo visto Alice in Wonderland (con relativo sequel), Cenerentola, La Bella & La Bestia, Maleficent (ispirato a La Bella Addormentata nel bosco) e Il Libro della Giungla, oltre ad un remake di Elliott, il drago invisibile. Sono già in uscita i film di Mulan, Il Re Leone e Aladdin, oltre ad un sequel di Mary Poppins. La Disney, però, ha in cantiere altri numerosissimi progetti su queste nuove versioni in live-action.

Chris Weitz (Rogue One: A Star Wars Story) ha firmato lo script e lo produrrà insieme alla sua casa di produzione, la Depth of Field.