Paul Haggis, il regista di Crash è libero: la gip esclude il comportamento violento

La giudice per le indagini preliminari di Brindisi, Vilma Gilli, ha ordinato il rilascio del regista americano Paul Haggis, detenuto agli arresti domiciliari nell'hotel in cui alloggiava in Italia prima delle accuse di aggressione sessuale di qualche settimana fa. Le indagini proseguono ma la gip ha disposto la revoca del fermo.

"La nostra richiesta di revoca degli arresti domiciliari è stata accolta dalla giudice senza ulteriori misure, quindi il signor Haggis è libero" ha dichiarato il legale del regista, Michele Laforgia.



Lo scorso 19 giugno la gip Vilma Gilli aveva disposto gli arresti domiciliari per Haggis, dopo le accuse di violenza e le dichiarazioni del regista, che ha negato sin da subito la propria colpevolezza. Secondo Laforgia i rapporti sessuali con la persona accusatrice, una donna inglese di 28 anni, erano 'totalmente consensuali'.

Dopo un esame incrociato all'interno dell'incidente probatorio al quale si è sottoposto la presunta vittima, 'è stata confermata l'assenza di contegni violenti o costrittivi da parte dell'indagato al fine di consumare gli atti sessuali, ma ha rivelato una complessa vicenda che sfuma l'originario giudizio d'incapacità di Haggis di resistere ai propri istinti sessuali' ha dichiarato Gilli.



Come riporta Repubblica,"le modalità d'incontro tra indagato e persona offesa, la spontanea permanenza della donna presso la residenza dell'indagato anche successivamente agli abusi, i momenti di conviviali tra loro durante le giornate o l'ordinaria messaggistica dei propri impegni/spostamenti e le modalità di commiato adottate dalla persona offesa, sono espressione di una complessità d'interazioni tra le parti che, laddove meritevole di approfondimento, allo stato affievolisce il giudizio negativo della personalità di Haggis quale soggetto incline a esercitare violenza, fisica o psichica".



Paul Haggis è stato fermato per aggressione sessuale mentre si trovava in Puglia per partecipare ad un festival locale.