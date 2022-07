Paul Haggis nega le accuse di molestie sessuali: 'Nessuno stupro ma ho fatto degli errori'

Paul Haggis ha parlato per la prima volta dopo il suo arresto in Italia il mese scorso e ha negato tutte le accuse di violenza sessuale. In un'intervista rilasciata a La Repubblica, il regista di Crash ha cercato di screditare le donne che lo hanno accusato di molestie, affermando che l'ultima secondo lui sembrava "recitare" nel suo racconto.

Paul Haggis è stato arrestato poche settimana fa ed è rimasto ai domiciliari per un breve periodo in un hotel di Ostuni in seguito alle gravi accuse di una donna britannica, la cui identità è rimasta ignota, che sostiene di esser stata costretta a subire rapporti sessuali per diversi giorni, prima di essere abbandonata all'aeroporto della cittadina pugliese. Haggis è stato quindi liberato pochi giorni dopo dal giudice che non ha ritenuto violento il comportamento del regista.

Ecco cosa ha dichiarato il regista due volte Premio Oscar al quotidiano italiano: "Durante le due settimane di arresti domiciliari ero sereno perché sapevo di non aver commesso alcun reato e ho sempre avuto fiducia nella giustizia. Naturalmente, ci sono stati momenti difficili. Ma sono stato in grado di superarli grazie all'amore e al supporto della mia famiglia e dei miei amici. E al lavoro e all'assistenza del mio avvocato e del suo team. Sono stati eccezionali".

Il giudice ha quindi creduto alla versione dei fatti raccontata da Haggis e il suo legale: "Essere accusato di violenza sessuale, di un grave reato che io assolutamente non ho commesso, è stato devastante. Un’esperienza che nessuna persona innocente dovrebbe mai vivere. E’ stato difficile non poter parlare con i miei figli e la mia famiglia, che erano venuti in Italia per stare con me durante il festival [...] il mio primo errore è stato permettere a qualcuno che conoscevo appena di venire a trovarmi. E’ stata una stupidaggine. Il secondo errore è avvenuto l’ultima mattina, quando è accaduta qualcosa che ho trovato particolarmente spiacevole e ho deciso di troncare questa situazione. Ho accompagnato quella donna all’aeroporto alcune ore prima del suo volo. Ma, sì, sono arrabbiato con me stesso per aver commesso questi errori. Però non riesco ancora a capire cosa abbia portato a queste accuse false contro di me".

Il regista ha poi dichiarato che secondo lui le accuse della donna sembravano recitate, come fossero state già preparate:

"Preferisco non parlare della signora che mi ha accusato. L’indagine è ancora in corso, e penso sia giusto mostrare il massimo rispetto per il lavoro dei magistrati. Posso solo dire che sono d'accordo con le conclusioni alle quali è arrivata la Giudice Wilma Gilli sulla versione della mia accusatrice. D’altra parte non vedo alcun motivo plausibile per cui una persona sinceramente interessata a una relazione non usi il suo vero nome. Un’altra cosa: durante il suo interrogatorio era molto preparata, come se avesse fatto le prove. Non certo fragile o soggiogata, come ha affermato".