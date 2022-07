Paul Haggis, l'accusa di stupro è una vendetta di Scientology? 'Sarebbero capaci di tutto'

Tra Paul Haggis e Scientology non corre certo buon sangue: il regista di Crash abbandonò la Chiesa nel 2008 dopo ben 35 anni di appartenenza, pronunciandosi da allora più volte in maniera decisamente critica nei confronti dell'associazione religiosa. Possibile, dunque, che ci sia proprio Scientology dietro le accuse al cineasta?

Come ricorderete, Haggis era stato fermato con l'accusa di molestie sessuali alcuni giorni fa, salvo poi esser momentaneamente rilasciato: i procuratori sembrano però intenzionati a portare avanti le indagini, con il regista che potrebbe effettivamente finire a processo e che, proprio in queste ore, si dice convinto che dietro tutto ciò ci sia la mano di Scientology.

"Non ne ho le prove, ma stando a quanto ho imparato da Scientology credo che siano capaci di tutto. Se ti esprimi contro di loro useranno qualunque arma per distruggere la tua reputazione, la tua carriera e la tua famiglia" si legge nell'intervista rilasciata da Haggis a Repubblica.

Sempre nel corso della stessa intervista, ricordiamo, Haggis si è definito completamente innocente: "Durante le due settimane di arresti domiciliari ero sereno perché sapevo di non aver commesso alcun reato e ho sempre avuto fiducia nella giustizia. Naturalmente, ci sono stati momenti difficili. Ma sono stato in grado di superarli grazie all'amore e al supporto della mia famiglia e dei miei amici. E al lavoro e all'assistenza del mio avvocato e del suo team. Sono stati eccezionali" erano state le parole del regista. Vedremo, a questo punto, in che modo evolverà la vicenda.