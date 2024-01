Paul Giamatti vuole lavorare con Lynch dopo The Holdovers: 'Dovevo essere in Twin Peaks'

Paul Giamatti si distingue ormai da un bel po' di tempo come uno dei migliori attori comici che Hollywood abbia a sua disposizione, ma dopo l'esperienza con The Holdovers, valsa all'attore una vittoria ai Golden Globes e una nomination agli Oscar, la star di Cinderella Man ha voglia di dedicarsi anche ad altro.

In particolare, Giamatti ha ammesso di coltivare da anni il desiderio di lavorare con David Lynch, con il quale una collaborazione fu già sul punto di avvenire pochi anni fa all'epoca della terza stagione di Twin Peaks, che il nostro Paul non riuscì però a conciliare con i suoi impegni.

"Ho avuto l'opportunità di lavorare con David ma non è andata, spero che un giorno qualcosa giri nel modo giusto e che quella chance si ripresenti. Era per Twin Peaks, quella più recente, quella di Showtime, ma non è stato possibile per questioni logistiche. È stato davvero, davvero frustrante per me, ero tipo: 'Mi state prendendo in giro, davvero non riusciamo a incastrare le cose?'" sono state le parole dell'attore.

Lynch a parte, Giamatti ha anche espresso la volontà di concedersi una partecipazione a un horror: "Ho sempre amato l'horror, [...] è un genere fantastico". Insomma, qualcosa di davvero interessante potrebbe arrivare nel prossimo futuro: meglio restare sintonizzati!