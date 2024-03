Paul Giamatti in The Holdovers: 'Mi hanno detto di lavarmi il meno possibile'

Non è riuscito a conquistare la sua statuetta come Miglior attore protagonista, ma Paul Giamatti ha sicuramente un aneddoto curioso per quanto riguarda The Holdovers: un peculiare consiglio che gli è stato dato su come trasporre il suo personaggio.

Ebbene sì, il comparto di trucco e parrucco di The Holdovers ha consigliato a Paul Giamatti di lavarsi il meno possibile per trasporre il suo personaggio nella pellicola di Alexander Payne. Parola dello stesso attore, che ha raccontato il retroscena con Da'Vine Joy Randolph (che ha vinto l'Oscar per la Miglior attrice non protagonista proprio per questo film). Qua invece il nostro commento alle premiazioni degli Oscar 2024.

Il consiglio però non era campato per aria, ma aveva uno scopo ben preciso: Paul Hunham, il personaggio di Giamatti, soffre di trimetilaminuria (TMAU), nota anche come sindrome da odore di pesce. Si tratta di una rara malattia metabolica che provoca un difetto nella normale produzione dell'enzima flavina monoossigenasi, che quindi causa appunto l'emissione da parte del corpo di un odore sgradevole.

Ecco perché è stato consigliato di lavarsi il meno possibile a Paul Giamatti, così da riportare sul set quella sgradevole sensazione che si prova a soffrire della malattia. "Questo è quello che ho fatto per il pubblico" aveva scherzato Giamatti, "non mi sono lavato molto spesso". Tutto ciò fra l'altro all'insaputa di Da'Vine Joy Randolph, non proprio felicissima della cosa: "Non è che non mi lavavo mai" aveva riso Giamatti, "ma solo ogni tanto, per far sembrare tutto un pochino più 'appiccicoso'".

E voi la sapevate questa? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo alla nostra recensione di The Holdovers.

