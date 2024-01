Paul Giamatti sa come festeggiare un Golden Globe: eccolo al fast-food!

Tra tutti i vincitori dei Golden Globes 2024 c’è anche Paul Giamatti, che ha portato a casa il premio come “miglior attore in una commedia o musical”. La star di Holdover è successivamente andata a festeggiare in un posto un po’ particolare.

Sicuramente vi sarà capitato dopo aver fatto festa con i vostri amici di andare a mangiare un boccone per concludere la serata in bellezza. Ebbene anche Paul Giamatti non si è lasciato sfuggire l’occasione, e dopo la vittoria ai Golden Globes, è andato a mettere qualcosa sotto i denti in un fast food. Circola difatti su internet una foto, divenuta immediatamente virale, che lo ritrae ancora con il vestito da cerimonia mentre mangia in una nota catena di Fast Food americana con la statuetta d’oro appoggiata sul tavolino.

Secondo la fonte “Sono andati a mangiare per festeggiare... ed è stato un ottimo modo per festeggiare prima dei parties. La gente ha applaudito quando è entrato... era vicino all'UCLA, quindi c'erano molti studenti universitari.” Una serata sicuramente molto emozionante per Giamatti, che ha battuto Timothée Chalamet, Nicolas Cage, Matt Damon, Joaquin Phoenix e Jeffrey Wright, vincendo il suo terzo Golden Globe.

