Paul Giamatti candidato agli Oscar? L'attore sogna il colpaccio con The Holdovers

Paul Giamatti è uno dei caratteristi più apprezzati del cinema hollywoodiano ma la sua carriera sinora è stata piuttosto avara agli Oscar. L'attore ha ricevuto soltanto una candidatura, quasi vent'anni fa, per il suo ruolo in Cinderella Man - Una ragione per lottare, diretto da Ron Howard. Il 2024 potrebbe essere l'annata giusta.

Intervistato da Deadline, Giamatti ha espresso chiaramente la propria speranza di ricevere una nomination per la sua partecipazione all'ultimo film diretto da Alexander Payne, The Holdovers - Lezioni di vita, nel quale interpreta un impopolare professore di lettere con il compito di supervisionare un gruppo di studenti impossibilitati a tornare a casa per le festività natalizie.



Nell'intervista, la star scherza sulla mancata candidatura per la precedente collaborazione con Payne, Sideways - In viaggio con Jack, uscito nelle sale nel 2004. Paul Giamatti avrebbe dovuto recitare anche in Downsizing come protagonista, prima che venisse reclutato per il ruolo Matt Damon.

Sinora la stagione dei premi dell'attore sta proseguendo molto bene; ha vinto il premio come miglior attore al National Board of Review e ai Boston Film Critics, ottenendo anche la nomination ai Golden Globe e ai Critics Choice.



Secondo voi sarà l'anno buono per la seconda candidatura in carriera dell'attore agli Oscar? Ad inizio dicembre Paul Giamatti ha confessato di aver dovuto rifiutare Twin Peaks, probabilmente una delle grandi occasioni mancate della propria carriera.