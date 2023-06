Paul Geoffrey, morto l'attore di Excalibur: era Parsifal al fianco di Helen Mirren

L'attore Paul Geoffrey, conosciuto principalmente per il ruolo di Parsifal nel film Excalibur diretto da John Boorman, è morto lo scorso 3 giugno a Santa Fe in Nuovo Messico a causa di un cancro, come riportano i media locali. Geoffrey nel corso della sua carriera ha accumulato diversi credit al cinema e in tv.

La sua performance più ricordata rimane quella di Parsifal nel film fantasy del 1981, scritto e diretto da Boorman, sulla leggenda di Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda, premiato a Cannes e nominato ai premi Oscar per la miglior fotografia, incassando 35 milioni di dollari negli Stati Uniti a fronte di un budget da 11 milioni. Conoscete l'origine di Excalibur, la leggendaria spada di Re Artù?



Oltre al film di Boorman, Geoffrey partecipò anche ad altre importanti produzioni come Greystoke - La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie, Anna Karenina, Cime tempestose, Poirot e L'ispettore Morse. In tv apparve in Il gioiello della corona, L'uomo di Mosca, Napoleone e Giuseppina: una storia d'amore, La direttrice, Spyship, Acapulco H.E.A.T., Better Call Saul e Get Shorty.



Nato nel Surrey, in Inghilterra, nel 1955, Paul Geoffrey all'inizio degli anni '90 si trasferì a Santa Fe lavorando anche come agente immobiliare per parecchi anni. Sposato con Sue Taylor, Geoffrey ebbe tre figli: Alex, Oliver e Daisy.

Nel corso della sua carriera ha recitato al fianco di attori del calibro di Helen Mirren, Liam Neeson, Patrick Stewart e altri nomi illustri dello spettacolo britannico e americano.



