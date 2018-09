Paul Feig vuole un sequel internazionale per Ghostbusters

Anche se il 'remake' di Ghostbusters tutto al femminile uscito nel 2016 non è andato benissimo al botteghino e, soprattutto, è stato criticato aspramente, il suo regista, Paul Feig, è ancora intenzionato a realizzarne un sequel.

Lo stesso Paul Feig, nel corso di una nuova intervista, ha spiegato di aver intenzione di realizzare un sequel di Ghostbusters, affermando che ha già delle idee particolari in mente per il film: "Voglio che il film sia ambientato in un'altra nazione. Perché quando abbiamo fatto il tour promozionale, quello internazionale, in ogni nazione i giornalisti arrivavano con questi disegni o rendering di artisti dei fantasmi di quella nazione. Ed ogni nazione ha queste storie fantastiche sui fantasmi e personaggi che spaventano i bambini. Ad esempio, mi piacerebbe vedere le Ghostbusters andare in Asia. Si, c'è molta roba divertente che potremmo fare".

Ovviamente tra il dire e il fare... la Sony non ha ancora dato via libera ufficialmente ad un sequel anche perché, come dicevamo, l'accoglienza del pubblico al primo capitolo non è stata tra le migliori. Il film, uscito nel 2016, vedeva attrici come Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Leslie Jones e Kate McKinnon, insieme a Chris Hemsworth, impegnati in una sorta di remake/nuovo capitolo dell'universo dei Ghostbusters.