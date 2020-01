Paul Feig vuole continuare il suo Ghostbusters e spera in un crossover coi film originali

In una recente intervista il regista Paul Feig ha discusso la possibilità di continuare la sua saga di Ghostbusters con protagoniste Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones e la partecipazione di Chris Hemsworth.

Feig è stato intervistato durante un panel per la Television Critics Association, e ha parlato un po' del suo film e dell'eventualità che la saga abbia un futuro:

"Lo spero tanto. La cosa fantastica è che nel mondo dei fumetti hanno fatto un sacco di crossover in cui c'è una specie di strappo interdimensionale e il nostro team si unisce agli originali Acchiappafantasmi. Quindi il fatto che sia una storia che è già stata creata e in un certo senso resa canonica da un fumetto, chissà ... tutto potrebbe succedere. Mi piacerebbe vedere quella squadra tornare sullo schermo. Ci siamo divertiti così tanto a fare quel film, nonostante qualunque controversia abbia causato. Il fatto che così tanti bambini oggi lo adorino, il fatto che abbiamo vinto il premio Nickelodeon come miglior film dell'anno a quel tempo, ancora oggi mi rende molto felice”.

Voi cosa ne pensate? Vorreste vedere un film crossover tra le Ghostbusters e i Ghostbusters? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che il nuovo film della saga originale, Ghostbusters: Legacy, arriverà nei cinema italiani quest'estate. L'uscita prevista negli Stati Uniti è fissata al 10 luglio. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer ufficiale del film e alla reazione di Paul Feige alle immagini del film.