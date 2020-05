Paul Feig dopo lo Snyder Cut: 'Ho una versione di tre ore e mezza del mio Ghostbusters!'

Dopo il clamoroso l'annuncio della Snyder Cut di Justice League, che arriverà sul servizio di streaming on demand HBO Max, il regista Paul Feig si è fatto avanti per perorare la causa del suo Ghostbusters 2016.

Il film era già stato pubblicato in versione estesa per il mercato home-video con ben 17 minuti aggiuntivi, ma in realtà esiste un montaggio ancora più lungo: come rivelato da Feig a Collider nel corso di un'intervista dell'ormai lontano 2016, il suo cut originale del film aveva una durata di ben 3 ore e mezza! Feig aveva spiegato al sito: "Il primo montaggio era di 4 ore e 15 minuti, e l'ho ridotto a 3 ore e mezza. Abbiamo prodotto molte cose durante le riprese e voglio sempre avere tutte le basi possibili per una grande storia emotiva, e per questo motivo ho aggiunto molte scene extra che però sapevo già di dover tagliare, perché nessuno avrebbe pubblicato il film se avesse superato le due ore".

Come noto il film del 2016 è stato ridotto a 1 ora e 56 minuti per la sua uscita teatrale, spingendosi poi a 2 ore e 13 minuti per la suddetta "Extended Cut". Nel tweet che trovate in calce, Paul Feig ha però ricordato quello che definito ora il Super Extended Cut of Ghostbusters, notando che sarebbe "felice di condividerlo". Con i servizi di streaming attualmente desiderosi di aumentare il loro numero di abbonati offrendo nuovi interessanti contenuti durante la quarantena, pensate che vedremo altri cut estesi di film più o meno noti? Ditecelo nei commenti.

