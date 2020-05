Paul Feig dirigerà School Of Good & Evil: il nuovo Harry Potter è in arrivo su Netflix?

Dopo Umbrella Academy e Dark Netflix punta nuovamente su progetti che uniscono generi e stili differenti, guardando come sempre alla qualità in grado di sorprendere il suo pubblico. Stavolta è il turno di Paul Feig e del suo School Of Good & Evil, pellicola che entrerà presto in produzione e che porterà magia ed esseri fatati sulla piattaforma.

Secondo THR, che ha riportato la notizia, al progetto parteciperanno anche David Magee, sceneggiatore di Vita di Pi, e Laura Solon, scrittrice di Let It Snow, già disponibile sulla piattaforma streamming.

Ma cos'è School Of Good & Evil? La pellicola sarà un adattamento della saga di romanzi L'Accademia del Bene e del Male ideata da Soman Chainani, in cui lo scrittore narra la storia delle due protagoniste, Sophie ed Agatha, entrambe ammesse ad una speciale scuola delle favole in cui sono presenti due indirizzi molto diversi tra loro.

Da un lato abbiamo la la sezione dei "Buoni", in cui ritroveremo alcuni personaggi come Biancaneve e Cenerentola, e dell'altra quella dei "Cattivi", frequentata dai più diabolici villain delle favole. Entrambe le protagoniste saranno assegnate ad uno dei due corsi, ma rapidamente si renderanno conto che l'indirizzo scelto non è il posto in cui dovrebbero essere.

"Avere uno dei tuoi registi preferiti a dirigere un film Netflix ispirato ai tuoi libri è un sogno che diventa realtà", ha affermato Chainani, "Paul Feig è un regista brillante e un maestro nel suo genere, un mix perfetto per i colpi di scena e la trama di 'The School of Good & Evil', non ho dubbi che creerà un capolavoro del genere fantasy".

Tra i recenti progetti di Feig ricordiamo Last Christmas con Emilia Clarke, Le amiche della sposa, Spy con Melissa McCarthy, Jason Statham e Jude Law e il reboot al femminile di Ghostbusters del 2016, purtroppo molto poco gradito dai fan.