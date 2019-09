Paul Feig dirigerà Dark Army, nuovo film della collana mostri della Universal

Il Dark Universe della Universal potrebbe essere definitivamente morto a causa del fallimentare La Mummia di Alex Kurtzman, ma la major non ha alcuna intenzione di abbandonare le sue creature.

Deadline ha infatti riportato che lo studio ha appena firmato un accordo per sviluppare Dark Army, un film a base di mostri che Paul Feig scriverà e dirigerà sulla base di un'idea originale da lui stesso sviluppata.

Il rapporto segnala anche che, ora che l'idea di un universo condiviso in stile Marvel Studios è stata definitivamente abbandonata, la Universal favorirà lo sviluppo di film stand-alone portati avanti da registi appassionati alla collana dei Classici della Universal, con questo nuovo trend che sarà inaugurato dalla Blumhouse con Invisible Man, che avrà per protagonista Elisabeth Moss. Il reboot, previsto originariamente per il 13 marzo prossimo, è stato anticipato al 28 febbraio.

Al momento non sono stati rivelati dettagli su Dark Army, se non che è stato specificato che il film includerà diversi personaggi della filmografia classica dei mostri della Universal, che interagiranno con personaggi originali creati da Feig.

Il prossimo film del regista, lo ricordiamo, sarà Last Christmas, commedia romantica natalizia con Emilia Clarke e Henry Golding. Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 14 novembre e racconterà una storia d'amore ispirata all'omonima canzone di George Michael.