Paul Feig direbbe di 'no' alla regia di Guardiani della Galassia vol.3

Dopo essersi definito interessato ad un sequel in salsa internazionale per Ghostbusters, il filmaker Paul Feig ha risposto alla domanda: "dirigeresti mai Guardiani della Galassia vol.3 se la Marvel te lo proponesse?".

La risposta di Paul Feig non è tardata ad arrivare: "Non accetterei mai un progetto che apparteneva ad un altro filmaker. Possiamo pensare quello che vogliamo, fare i moralisti su ciò che James Gunn ha scritto. Non faccio quel tipo di battute e nemmeno mi piacciono. Ma alla fine, Guardiani della Galassia resta il franchise di James Gunn".

Chiaramente i Marvel Studios si trovano in una situazione delicatissima. Come saprete, la Disney stessa ha deciso di licenziare James Gunn dopo che alcuni suoi tweet vecchi di dieci anni, dove scherzava pesantemente sugli stupri e la pedofilia, sono riapparsi sul web scatenando un putiferio non da poco. Il film, previsto per il 2020, adesso è in 'stop' forzato e posticipato a tempo indeterminato.

Feig, invece, ha spiegato che non gli dispiacerebbe dirigere un film su un supereroe anche se non è un grandissimo fan in quanto, difficilmente, empatizza con personaggi simili, e cita Iron Man e Batman come tra i pochi che comprende e apprezza.

Voi che cinecomic fareste dirigere al filmaker?