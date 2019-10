Paul Dano e Zoe Kravitz come l'Enigmista e Catwoman nelle fan-art di The Batman

Con l'ingresso di Zoe Kravitz come Catwoman e Paul Dano come Enigmista nell'attesissimo The Batman di Matt Reeves, gli artisti del web si sono potuti sbizzarrire nel cercare di ricreare i look che i due attori mostreranno nel prossimo progetto DC Films.

In particolare BossLogic UltraRaw26 hanno attirato i loro follower su Instagram con delle interpretazioni particolarmente riuscite dei due personaggi, che come al solito potete visionare in calce all'articolo.

Cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che The Batman arriverà nei cinema di tutto il mondo dal 25 giugno 2021. Ad oggi non si conoscono molti dettagli del film, e sono ancor meno quelli ufficiali: stando a precedenti dichiarazioni di Matt Reeves, un po' come con Joker di Todd Phillips il film non sarà ispirato ad una determinata storia a fumetti di Batman ma racconterà una complicata indagine investigativa ambientata negli anni '90, durante i primi mesi di attività di Bruce Wayne come Cavaliere Oscuro.

Nel film, che sarà ispirato a Chinatown di Roman Polanski e ai noir di Alfred Hitchcock, dovrebbero comparire tantissimi villain di Batman, con il Pinguino e l'Enigmista che saranno gli antagonisti principali: lo scopo del Cavaliere Oscuro sarà quello di risolvere un misterioso omicidio, e per farlo dovrà muoversi attraverso Gotham nel tentativo di ridurre ad una sola voce la sua lunga lista di sospettati.

Per altri approfondimenti vi segnaliamo che la Warner Bros. sta corteggiando Seth Rogen per il ruolo del Pinguino, mentre Jeffrey Wright è stato ingaggiato per la parte del commissario Gordon. Inoltre, si dice che il film inaugurerà un Batman-Verse che includerà diversi sequel e spin-off sui personaggi di Gotham.