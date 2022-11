Paul Dano, la star di The Fabelmans di nuovo papà: secondo figlio con Zoe Kazan

Nel corso di una partecipazione al Today Show, Zoe Kazan ha annunciato di aver dato alla luce il secondo figlio con il collega Paul Dano, con il quale è legata dal 2007. La star di Ruby Sparks aveva svelato la propria gravidanza nel corso di un servizio fotografico per il magazine Marie Claire.

La conduttrice Hoda Kotb ha chiesto a Kazan:"Hai appena avuto un bambino, quanto tempo fa?". E l'attrice ha risposto:"Tre settimane fa, il nostro secondo figlio".



Molto discreti e riservati per quanto concerne la loro vita personale, Paul Dano e Zoe Kazan sono diventati genitori per la prima volta nel 2018, quando l'attrice e sceneggiatrice ha dato alla luce Alma.

Nel corso della chiacchierata a Today Show l'attrice - Zoe Kazan è tra i protagonisti della serie Netflix Clickbait del 2019 - non ha fornito ulteriori dettagli sulla novità in casa Dano/Kazan.



Entrambi professionisti molto apprezzati in quel di Hollywood, Paul Dano e Zoe Kazan si sono conosciuti sul set della commedia di Jonathan Dayton e Valerie Faris, Ruby Sparks e dal 2007 hanno una relazione.



Paul Dano sarà in The Fabelmans, il nuovo film diretto da Steven Spielberg e in uscita a fine anno. Si tratta di un periodo piuttosto prolifico per l'attore, che ha recitato anche in The Batman nei panni dell'Enigmista.



Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Ruby Sparks, il film con protagonista Paul Dano e Zoe Kazan.