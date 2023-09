Paul Dano ha rifatto molte volte la scena finale di The Batman: 'E' ossessivo'

In The Batman Paul Dano ha fatto un lavoro encomiabile per rendere l'Enigmista il più reale ed inquietante possibile. In breve tempo lo ha reso uno dei villain più amati delle varie saghe dell'Uomo Pipistrello. Questa sua "dedizione" però ha causato non pochi problemi in fase di riprese.

Paul Dano ha addirittura scritto un fumetto sulla storia d'origini dell'Enigmista, confermando l'amore spassionato che prova per il personaggio. La sua natura inquietante ha, ovviamente, stuzzicato le capacità d'attore di Dano che ha deciso di dare anima e corpo per il ruolo arrivando a ripetere la stessa scena anche per 70/80 volte. Nonostante possa sembrare un'assurdità pare che l'interprete abbia effettivamente fatto così tante riprese per realizzare in maniera migliore l'ultima scena tra Batman e L'Enigmista.

A raccontarlo è stato il regista Matt Reeves che è rimasto sconvolto dall'ossessività dietro il lavoro di Dano. "Paul ama fare molte riprese, così come me", ha raccontato “Abbiamo impiegato due giorni per la scena finale tra lui e Robert. Dobbiamo aver fatto almeno 70 o 80 riprese. Paul ama esplorare. È ossessivo in quel modo" ha concluso il regista. Insomma, l'approccio che Dano ha avuto con il ruolo ha sicuramente aiutato in una immedesimazione sempre più completa.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sul film, vi consigliamo la nostra recensione di The Batman. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!