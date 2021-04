Paul Dano sarà il padre di Steven Spielberg nel film autobiografico del regista!

Il film di Steven Spielberg basato sull'infanzia trascorsa in Arizona del regista di Jurassic Park, Schindler's List e Indiana Jones continua a prendere forma: nelle ultime settimane, infatti, abbiamo assistito a più di un annuncio relativo al cast del film autobiografico ancora senza titolo.

Qualche tempo fa, ad esempio, è stato rivelato che Michelle Williams sarà la madre di Steven Spielberg sul grande schermo: un quadretto familiare che cominciava dunque a delinearsi e che mancava ancora, però, della figura del padre del celebre regista.

Detto, fatto: proprio in queste ore è infatti stato annunciato l'ingaggio di Paul Dano nel ruolo del padre del piccolo Steven! Dano, per chi non lo ricordasse, ha alle spalle una lunga carriera ad Hollywood composta da successi come Little Miss Sunshine, Il Petroliere, Loopers, 12 Anni Schiavo, Youth e Swiss Army Man, mentre nel prossimo futuro lo ritroveremo anche nell'attesissimo The Batman di Matt Reeves nel ruolo dell'Enigmista.

Il progetto autobiografico di Steven Spielberg si fa dunque sempre più interessante e siamo sicuri che le novità non siano finite qui: qualche tempo fa, inoltre, anche Seth Rogen era entrato a far parte del cast del film. Voi, intanto, fateci sapere nei commenti quali sono le vostre aspettative per questo singolare progetto del grande regista.