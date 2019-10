Paul Dano sarà l'Enigmista in The Batman di Matt Reeves

Matt Reeves ha trovato il suo Enigmista per l'atteso The Batman. Nella giornata di giovedì Warner Bros ha annunciato l'ingresso nel cast di Paul Dano, che interpreterà il villain. Per l'occasione, il suo personaggio cambierà nome, da Edward Nygma a Edward Nashton, discostandosi così dal fumetto.

Paul Dano, classe 1984, è stato recentemente nominato agli Emmy per il suo ruolo in Escape at Dannemora. Ha lavorato con registi come Paolo Sorrentino in Youth - La giovinezza (2015), Steve McQueen in 12 anni schiavo (2013), Denis Villenueve in Prisoners (2013), Bong Joon-ho in Okja (2017). Ha inoltre scritto e diretto nel 2018 Wildlife, acclamato dalla critica.

In un primo momento sembrava che il suo ruolo - o quello di un altro villain, il Pinguino - dovesse essere assegnato a Jonah Hill, ma poi l'accordo non è stato raggiunto. Paul Dano si unisce così a Robert Pattinson, che interpreterà come sappiamo Bruce Wayne / Batman, e alla new entry Zoe Kravitz, annunciata pochi giorni fa nel ruolo di Catwoman, interpretato in passato da Michelle Pfeiffer che le ha dato un simpatico consiglio.

Il co-sceneggiatore di The Batman, Mattson Tomlin, che ha scritto il film insieme a Reeves, ha anticipato in questi giorni che il film sarà sotto molti aspetti una detective story, avvicinandosi così ai fumetti DC più che alla tradizione cinematografica del Vendicatore Mascherato.

The Batman sarà al cinema dal 25 giugno 2021.