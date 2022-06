Paul Dano compie 38 anni: 'Mi piace recitare in film in cui non ho certezze sul finale'

Paul Dano non ci ha messo molto ad affermarsi come uno degli attori più interessanti della sua generazione: la star di The Batman ha mostrato nel corso degli anni una crescita costante, tra un Little Miss Sunshine e uno Swiss Army Man, passando per Youth e, ovviamente, per la recente, splendida performance nei panni dell'Enigmista.

Nel giorno del 38esimo compleanno di Paul Dano, che nasceva il 19 giugno del 1984, ci sembra dunque giusto soffermarci per un attimo sull'evoluzione dell'attore di Looper, riprendendo alcune sue dichiarazioni particolarmente significative per interpretare quella che è la concezione che il buon Paul ha del suo lavoro.

"Sento che parte del motivo per cui mi piace recitare in molti film sia che non sono sicuro al 100% di quello che sarà alla fine: è eccitante! Ho letto tante sceneggiature molto generiche in cui sai esattamente di cosa si tratta e questo non stuzzica il mio appetito. Quando so già cosa sia o come sia il personaggio è molto più difficile interessarsene" furono le parole di Dano al riguardo.

Cosa ne pensate? Credete che questa filosofia abbia effettivamente portato il nostro Paul a scegliere i ruoli migliori per la sua carriera? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra intervista a Paul Dano in occasione dell'uscita di The Batman.