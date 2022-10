Paul Dano sulle acrobazie di Tom Cruise: 'Mi hanno formato come regista'

Nella nostra recensione di Top Gun: Maverick vi abbiamo raccontato di un Tom Cruise mai sazio di acrobazie e scene ad alto livello adrenalinico. La dedizione e la cura di Cruise per l'azione non ha lasciato indifferente l'attore Paul Dano, che come regista prova a mettere in pratica la lezione di 'Maverick'.

Paul Dano è conosciuto principalmente per le sue interpretazioni drammatiche in film come Little Miss Sunshine, Il Petroliere e il The Batman di Reeves, nel quale ha brillantemente vestito i panni dell' Enigmista. Con una carriera d'attore consolidata Dano ha deciso di spostarsi dall'altro lato della cinepresa, mettendosi in gioco come regista.

Nel 2018 ha infatti debuttato con Wildlife, interpretato da Jake Gyllenhaal e Carey Mulligan, pellicola che la critica ha notevolmente apprezzato. Paul Dano ha affermato che parte del suo successo è dovuta a Tom Cruise e alla sua dedizione sul set. In una recente intervista per GQ, l'attore ha infatti raccontato dell 'esperienza di Knight and Day del 2010 condivisa con Cruise, che gli ha permesso di 'studiare' il collega più da vicino: "Cruise affrontava le scene con passione e rigore. Ho un ricordo molto chiaro di quando l'ho visto lavorare con la squadra degli stunt, di come prendeva in considerazione il pubblico e l'impatto che le sue acrobazie avrebbero avuto sullo schermo. È stata una vera lezione. Non avevo mai visto un attore considerare gli spettatori, le scene e il taglio della macchina come ha fatto lui. Porto questa lezione con me".

Per il successo che continua ad avere Top Gun 2, seguire le orme di Cruise non può che far bene a Paul Dano: è ottobre e Maverick continua ad incassare negli USA, restando nella top10 da ben di 4 mesi!