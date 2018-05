Paul Bettany rivela i livelli di segretezza di Solo e di Infinity War!

L'attore che nel Marvel Cinematic Universe interpreta Visione, e che in Solo: A Star Wars Story ha il ruolo del villain di turno, Paul Bettany, ha parlato un po' di come siano diversi i livelli di segretezza dietro entrambi i progetti della Disney.

Se per Disney/Lucasfilm c'è un grandissimo livello di segretezza, quello che accade per i film Marvel è addirittura incredibile. Sappiamo bene che i film della saga di Star Wars sono sempre tenuti sotto strettissimo riserbo, ma quel che è accaduto per prevenire qualsiasi fuga di notizie ai Marvel Studios, è davvero imponente!

Durante un'intervista con SyFyWire, Paul Bettany, ha detto di Solo: A Star Wars Story:

"Sono così attenti! Ti vestono e ti spogliano lì, non è assolutamente consentito scattare foto di te stesso nel ruolo C'è sempre qualcuno che ti segue quando entri nella parte, e nei costumi di scena, e anche quando vai via dal set. Diciamo che mi sarebbe piaciuto portar via una delle armi che usavo in Solo, ma non ho potuto farlo!"

Per quanto invece riguarda Avengers: Infinity War:

"C'era una sceneggiatura su un iPad bloccato, scrivevano scene finte e nessuno sapeva nulla della sceneggiatura "vera". Quando poi sono arrivato al lavoro devo essere sincero: non avevo mai visto nulla del genere, prima!"

Avengers: Infinity War è al cinema e Solo: A Star Wars Story arriverà da noi in sala il 23 maggio!