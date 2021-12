Paul Bettany e quei messaggi su Amber Heard: 'Ho gettato benzina sul fuoco'

L'amicizia tra Johnny Depp e Paul Bettany è cosa nota, com'è noto il fatto che il rapporto che da anni lega i due attori sia finito recentemente sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori e dell'opinione pubblica a causa di alcuni messaggi non esattamente edificanti che i due si scambiarono all'epoca del divorzio tra Depp e Amber Heard.

Gli sms scambiati tra Depp e Bettany finirono nell'occhio del ciclone sia per alcuni giochi di parole di cattivo gusto che per passaggi in cui i due si spingevano decisamente oltre, con l'attore di WandaVision che addirittura incitava prima al rogo e poi all'annegamento dell'attrice: "Facciamo un test di annegamento, hai qualche idea? Hai una piscina!" si legge in uno dei messaggi inviati da Bettany.

Proprio il diretto interessato è tornato in queste ore a parlare della questione, definendo spiacevole la sensazione di trovarsi al centro di un'indagine di questo tipo: "Non è una cosa di cui è facile parlare. Temo di aver semplicemente gettato benzina sul fuoco. È stato tutto molto strano. La cosa più strana è stata ritrovarsi addosso uno dei giornali scandalistici più noti di Londra e gli avvocati che scavano tra i miei messaggi degli ultimi 10 anni. Riuscite a immaginare, onestamente, come sarebbe avere un gruppo di avvocati che esaminano i vostri messaggi e le vostre mail vecchie di 10 anni? È stata una brutta sensazione" sono state le sue parole.

La causa tra l'ex-star di Pirati dei Caraibi e la Mera di Aquaman, comunque, è attualmente ancora in corso: proprio nelle scorse settimane Depp ha ottenuto l'accesso al cellulare dell'ex-consorte per avere la possibilità di dimostrare la propria innocenza.