Paul Bettany protagonista del film su Cambridge Analytica prodotto dai fratelli Russo

La AGBO dei fratelli Russo è al lavoro da diversi mesi a un film dedicato alla questione Cambridge Analytica, lo scandalo che nel 2018 ha coinvolto Facebook riguardo alla raccolta e la condivisione dei dati degli utenti, e ora la pellicola ha finalmente trovato uno dei suoi volti principali.

È l'Observer a rendere noto infatti che Paul Bettany, attore che ha già collaborato con i registi di Avengers: Endgame in quanto interprete di Visione nel Marvel Cinematic Universe, è stato ingaggiato come co-protagonista del film incentrato su Christopher Wylie, il whistleblower che ha rivelato i primi dettagli dello scandalo.

Bettany vestirà i panni di Alexander Nix, il CEO di Cambridge Analytica che ingaggiò Wylie per lavorare alla raccolta dei dati e organizzare delle strategie (potete trovare una sua foto in calce alla notizia). Per quanto riguarda il film, Nix è descritto come una persona che "vuole avere successo ad ogni costo e per questo motivo perde spesso la pazienza".

Scritto da Christopher Markus & Stephen McFeely, sceneggiatori di Infinity War ed Endgame, il film (ancora senza un titolo ufficiale) sarà diretto da David Gordon Green, regista impegnato in quest'ultimo periodo con le riprese dei due nuovi capitoli di Halloween.



In attesa di vederlo in questo nuovo dramma politico, vi ricordiamo che Bettany tornerà nel ruolo di Visione nell'attesa serie Disney+ WandaVision, la cui uscita è fissata al prossimo dicembre. Coronavirus permettendo ovviamente, visto che la Disney nelle scorse ore ha bloccato le riprese di tutte le serie Marvel.