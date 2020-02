Anche Paul Bettany è stato coinvolto nel caso Amber Heard / Johnny Depp

La battaglia legale tra Amber Heard e Johnny Depp continua, più a lungo ormai del loro matrimonio. Diverse celebrità finiscono per esservi coinvolte, come è capitato qualche settimana fa a James Franco, sebbene in forma privata. Adesso è il turno di Paul Bettany, che è entrato suo malgrado nella causa per diffamazione di Depp contro il Sun.

Nella giornata di ieri Johnny Depp era a Londra in tribunale, per la causa contro il quotidiano The Sun e il suo direttore esecutivo, che aveva descritto l'attore come "uno che picchia la moglie".

Paul Bettany, recentemente ospite al Sundance Festival, ha lavorato con Johnny Depp in diversi film, come The Tourist (2014) e Mortdecai (2015), e i due sembrano essere molto amici. Già nel 2016 l'attore di WandaVision aveva pubblicamente preso le difese del collega su Twitter: "Conosco Johnny Depp da anni anche attraverso numerose sue relazioni" aveva scritto. "È l'uomo più dolce e gentile che abbia mai conosciuto. Giusto per dirlo."

Per quanto riguarda il caso di diffamazione, Page Six riporta che in tribunale sono stati letti diversi messaggi inviati da Depp a Bettany tra il 2013 e il 2014, dai contenuti molto compromettenti come "Bruciamo Amber" o "Facciamola affogare prima di darle fuoco". Successivamente, nel maggio 2014 Depp avrebbe scritto all'amico:

"La smetterò con l'alcol, caro... Ho bevuto per tutta la notte prima di volare con Amber a Los Angeles domenica scorsa [...] Brutto, amico. Niente cibo per giorni, polvere, mezza bottiglia di whisky, mille Red Bull con vodka, pillole [...] e cosa ottieni? Un fottuto blackout, arrabbiato e aggressivo, urlando oscenità."

Secondo l'avvocato del Sun, Adam Wolanski, questi ultimi messaggi si riferiscono all'alterco tra Amber Heard e Johnny Depp avvenuto quello stesso mese in aereo, a bordo del quale, secondo l'attrice, Depp aveva bevuto pesantemente, per poi colpirla con un calcio alla schiena e sbraitare fino a chiudersi in bagno e cadere svenuto.