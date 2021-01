Paul Bettany, 5 film da vedere oltre il Marvel Universe

In questi giorni è tornato sulla bocca di tutti grazie alla sensazionale WandaVision di Disney+, dove l'attore ha ripreso i panni dell'amatissimo Visione nel Marvel Cinemtic Universe, e per l'occasione vogliamo in queste righe proporvi cinque film da recuperare oltre il MCU con protagonista o co-protagonista Paul Bettany.

Cominciamo subito con il titolo che lo rese proprio all'inizio del nuovo millennio molto famoso. Stiamo parlando del bel Il destino di un cavaliere di Brian Helgeland, dove Bettany ha recitato al fianco del compianto Heath Ledger. La sua parte era quella di Geoffrey Chaucer, personaggio storico realmente esistito.



Proseguiamo poi con A Beautiful Mind di Ron Howard, dove l'attore ha interpretato Charles Herman, amico fidato del protagonista John Nash che si scoprirà solo alla fine essere in realtà sempre stato una sola proiezione mentale del matematico interpretato da Russell Crowe.



Arriviamo a Dogville di Lars Von Trier, dove Bettany ha vestito i panni dello scrittore votato al "riarmamento morale" Tom Edison Jr. Resta ancora oggi una delle sue performance più sfaccettate, riuscite e appassionate insieme a quella del quarto film consigliato, Master and Commander di Peter Weir, dove Bettany è tornato a recitare al fianco di Crowe.



E infine Il Codice Da Vinci sempre di Ron Howard, anche solo per vederlo nei panni di un prete albino assassino.