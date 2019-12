Patty Jenkins: 'Wonder Woman 1984 è tecnicamente pronto al 100%'

Quando mancano ancora parecchi mesi all'uscita della pellicola nelle sale, Patty Jenkins ha confermato che il suo Wonder Woman 1984 è tecnicamente pronto all'uscita, avendo completato anche i lavori di post-produzione necessari.

Nel corso di una intervista concessa all'ultimo CCXP, il Comic-Con brasiliano, la regista ha discusso la nuova avventura di Diana Prince insieme alla stessa Gal Gadot e qui ha confermato di come nonostante manchino ancora sei mesi all'uscita del film in sala, i lavori di post-produzione, e quindi effetti speciali e montaggio, siano già stati completati: "Il film è tecnicamente finito". Adesso, sempre secondo la Jenkins, il tempo a disposizione da qui all'uscita in sala verrà utilizzato per tornare in sala montaggio e sistemare gli ultimi dettagli per avere tra le mani la miglior versione possibile, quella più soddisfacente da vedere.

"Abbiamo finito, il film è finito. E' la prima volta nella mia carriera, perché non uscirà ancora per alcuni mesi, ed è grandioso. Sono stata in grado di dire, 'hey ragazzi posso sistemare questo? mi lasciate sistemare quest'altro?' Quindi sono in questo processo al momento, ma il film è pronto tecnicamente".

Quando le viene chiesto se anche il lavoro sugli effetti visivi è stato completato, anche in questo caso la risposta è stata affermativa, con la Jenkins che ha anche spiegato il perché dell'assenza del film dall'ultimo Comic-Con di San Diego, e non perché nella pellicola non ci fosse abbastanza azione, come alcune speculazioni avevano suggerito.

"Sì, al 100% conclusi, questo intendevo. Ci sono stati anche quei momenti in cui ricordo che non saremmo andati al Comic-Con e qualcuno disse che era perché nel film non c'era abbastanza azione. Ho pensato: 'Aspettate! Vedrete eccome l'azione. Vedrete che non l'abbiamo fatto come reazione. E' un processo che dura da un anno. Non vedo l'ora di mostrarvelo".

Su queste pagine, nell'attesa, potete recuperare il trailer di Wonder Woman 1984; inoltre, la Jenkins ha anche rivelato dei piani per un terzo capitolo del franchise.