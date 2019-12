Patty Jenkins spiega la scelta di Kristen Wiig per Cheetah in Wonder Woman 1984

La regista di Wonder Woman 1984, Patty Jenkins, ha spiegato le motivazioni che hanno portato alla scelta di Kristen Wiig per interpretare il ruolo di Cheetah nel sequel di Wonder Woman. Basato sull'omonima super eroina della DC Comics, Wonder Woman 1984 vedrà il ritorno di Gal Gadot nei panni della principessa delle Amazzoni, Diana Prince.

La scelta di Kristen Wiig per il ruolo di Cheetah è certamente una scelta non convenzionale, dato che l'attrice non ha mai partecipato a franchise di grande spicco, a parte lo sfortunato Ghostbusters al femminile di Paul Feig.

Patty Jenkins ha dimostrato da subito fiducia in Kristen Wiig, e ne ha parlato con CinemaBlend:"Ero una grande fan di Kristen Wiig e adoravo quanto fosse divertente, ma sono stata anche una grande ammiratrice per il fatto che è una grande attrice da molto tempo. Quando avevamo bisogno di qualcuno che abbracciasse l'intera gamma, dall'essere la divertente e dolce amica di Diana ad essere qualcosa di completamente diverso, sapevamo che Kristen Wiig sarebbe andata oltre i nostri sogni più appassionati".



Per il momento abbiamo visto poco di Kristen Wiig nei panni di Barbara Minerva nel trailer iniziale. Poiché l'aspetto di Cheetah sarà creato attraverso degli effetti visivi è probabile che buona parte del personaggio venga riservata per il prossimo trailer. In questi giorni inoltre Patty Jenkins ha spiegato perché Wonder Woman 1984 non è ambientato proprio in quell'anno.

In Wonder Woman 1984, Diana Prince entra in conflitto con l'Unione Sovietica negli anni '80 e incontrerà un formidabile nuovo avversario, Cheetah. Sulla sua strada Diana incontrerà ancora Steve Trevor (Chris Pine).

Wonder Woman 1984 arriverà nelle sale americane dal giugno 2020. Il film è molto atteso; Brie Larson attende Wonder Woman 1984 come uno dei titoli più interessanti del prossimo anno.