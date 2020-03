Patty Jenkins ha lasciato la regia di Thor: Dark World per via della sceneggiatura

Durante un'intervista rilasciata a Vanity Fair dopo il recente posticipo di Wonder Woman 1984 ad agosto, la regista del film Patty Jenkins è tornata a parlare di quando è stata ingaggiata dai Marvel Studios per dirigere Thor: The Dark World, progetto che poi ha abbandonato per via di alcune divergenze creative.

"Non credevo di poter realizzare un buon film dalla sceneggiatura che stavano pianificando" ha spiegato la regista. "Credo che avrebbe avuto delle forti ripercussioni - sarebbe sembrata colpa mia. Molti avrebbero pensato 'Oh mio Dio, la donna che l'ha diretto non ne ha beccata una."

La Jenkins sarebbe dovuta essere la prima donna a dirigere un film del Marvel Cinematic Universe, ma a quanto pare la sua scarsa fede nel progetto, che in effetti si è rivelato uno dei meno apprezzati del MCU anche in termini di incassi, ha spinto la sua carriera in un'altra direzione.

"L'esperienza con Thor è stata una delle volte in cui ho pensato 'Fatelo con un altro regista e non sarà un problema. Magari qualcuno lo capirà e lo amerà più di me.' Non puoi fare film in cui non credi. L'unica ragione sarebbe il voler provare che puoi farcela. Ma non puoi dimostrare nulla se il film non ha successo. Non credo che avrei trovato un'altra occasione. Perciò sono grata per come è andata a finire."

A proposito del film DC, la cui uscita era prevista inizialmente per giugno, qui potete trovare il nuovo, coloratissimo poster ufficiale di Wonder Woman 1984 condiviso proprio dalla regista in questi giorni.