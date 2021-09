Patty Jenkins sui prodotti destinati solo allo streaming: 'Sembrano film finti'

Doop le critiche durissime di Patty Jenkins verso la decisione di distribuire il suo Wonder Woman 1984 anche in streaming oltre che nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, la regista è tornata a parlare di quei film che invece vengono realizzati già con l'intenzione di essere distribuiti solo in streaming bypassando la sala cinematografica.

In queste ore, il Los Angeles Times ha pubblicato una versione più ampia di quell'intervista alla regista che ha quindi espresso la sua opinione circa quei prodotti che non sono concepiti per la sala cinematografica ma sono pensati esclusivamente per un'uscita in streaming:

"Chiedo venia, ma tutti questi film che le piattaforme di streaming stanno proponendo sembrano dei film finti. Non sento parlare di loro, non leggo niente di loro. Non mi pare che sia un modello utile per stabilire uno status di leggendaria grandezza.

Penso che si tratti comunque di un periodo interessante perché la pandemia ha colpito in un contesto che vedeva in ogni caso questa discussione come centrale. Ed è stato più semplice per un sacco di gente adoperare la pandemia come argomento pro-qualcosa che parte dell’industria stava già cercando di fare, ovvero il day-and-date. La verità è che, per lo meno a mio modo di vedere, c’è un grosso equivoco di fondo nel nostro settore, un equivoco che va avanti da tempo. Per me l’industria era in forte espansione e può sempre essere in forte espansione nel momento in cui propone contenuti diversi che possano attirare l’attenzione dei differenti gruppi di età. E, nel corso della mia vita, ho constatato un appiattimento nella proposta di contenuti diversi.

Anche in una città come Los Angeles puoi ritrovarti ad avere la gran parte delle strutture che propone gli stessi tre film. Poi c’è la qualità degli schermi, in caduta libera. Ti posso dire che l’80% delle volte che vado al cinema, l’audio non raggiunge neanche la sufficienza. Lo streaming ha dimostrato che c’è ancora spazio per pellicole indirizzate alla fascia di pubblico più adulta, che non è vero che le persone non vogliono vedere film drammatici o documentari."

Critiche sacrosante quindi che mettono in evidenza quanto sia trattato male in sostanza lo spettatore medio di una sala cinematografica, che in queste circostanze non è da condannare se preferisce optare per una visione in streaming del film scelto.

In ogni caso, vi rimandiamo alla nostra recensione di Wonder Woman 1984, mentre Jenkins è impegnata sul suo film di Star Wars, Rogue Squadron.