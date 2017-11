Patty Jenkins parla di Wonder Woman 2 e di un nuovo amore per Diana

, regista di WW e di Wonder Woman 2 , ha rilasciato un'intervista nella quale rivela dei dettagli interessanti su come intende sviluppare la seconda avventura sull'Ammazzadei, interpretata da. E ha parlato anche di un nuovo amore per la principessa amazzone...

Mancano praticamente ancora due anni al release al cinema di Wonder Woman 2, ma qualche anticipazione iniziamo già ad averla ed è proprio la regista del film che ce ne parla, Patty Jenkins (via Playback Podcast di Variety):

"Il film si concentrerà su quelli che per lei sono valori importanti, diversi da quelli che abbiamo visto finora, ma sempre fondamentali per la sua vita. La formula sarà simile, ma con un po' più di peso e profondità rispetto al primo film. Mi piace lavorare in questo modo, usando questa formula: raccontare qualcosa di qualcuno che è un personaggio solido, con un bel viaggio da seguire e, in conclusione, arrivare a rispondere alla grande domanda finale. E quindi è un po' così, perché lei è Wonder Woman, è qui e adesso si è completamente formata, è già un'eroina dall'inizio alla fine, sarà divertente, e ci sarà un'altra grande storia d'amore e un paio di nuovi personaggi che mi piacciono un sacco e che sono diversissimi da quelli dello scorso film."

Naturalmente sostituire lo Steve Trevor di Chris Pine non sarà impresa facile, tuttavia, c'è da dire che, recentemente, Greg Rucka (writer di Wonder Woman), ha confermato che l'interesse amoroso della principessa Amazzone non è esclusivamente eterosessuale, il che ha fatto andare in visibilio la comunità LGBTQ; tuttavia non sappiamo se una potenziale storia omosessuale potrebbe essere presa in considerazione dalla Warner Bros. Tuttavia, mai dire mai.

Un potenziale altro amore per Diana potrebbe essere il Bruce Wayne di Ben Affleck ma, nonostante l'evidente tensione sessuale vista in Justice League, Affleck ancora non sa se tornerà nel ruolo e, per quanto riguarda Wonder Woman 2, è il tempo ad essere sbagliato, essendo il film ambientato durante la Guerra Fredda.

Secondo voi chi potrebbe essere l'amore di Diana nel secondo film? O meglio, come vorreste che fosse sviluppata la sua storia nella pellicola numero 2? Ditecelo nei commenti.

Wonder Woman 2 arriva il 1 novembre 2019.