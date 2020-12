Patty Jenkins parla del suo Star Wars e conferma: 'Nessun cut aggiuntivo per Wonder Woman'

Sarà Patty Jenkins a dirigere Star Wars: Rogue Squadron, il prossimo lungometraggio ambientato nella galassia lontana lontana. L'annuncio è arrivato nel corso dell'Investors Day della Disney, e ora la regista ha spiegato cosa significa essere la prima donna a dirigere un capitolo di Guerre Stellari.

"Sento un'enorme pressione nel realizzare un grande film di Star Wars, ovviamente. La fan base è incredibile e gigantesca e non è un compito da poco. Questo è davvero ciò che penso" ha detto la Jenkins durante una recente intervista con Yahoo. "Se posso trovarmi in una posizione rivoluzionaria per spianare la strada ad altre persone, è qualcosa di fantastico. Spero di riuscire a farlo. Fortunatamente ho già sperimentato la pressione di Wonder Woman. Quindi mi sono abbastanza abituata al fatto che non c'è davvero nulla che tu possa fare al riguardo. Devi solo provare a fare un bel film ed essere molto diligente nel tenere gli occhi fissi sulla palla, e assicurarti di pensare sempre a tutto. Quindi andrò avanti e cercherò di fare un bel film."

Per quanto riguarda il suo Wonder Woman 1984, di cui sono da poco emerse le prime recensioni della stampa internazionale, la filmmaker ha confermato a Collider che non arriverà nessuna director's cut del film DC. "No. Non voglio neanche farne una" ha dichiarato.

