Patty Jenkins parla di cosa spera per Wonder Woman 2

Dopo esser stato nominato ai(con polemiche varie), la registaè tornata a parlare del sequel di Wonder Woman , attualmente in fase di sviluppo, e che dovrebbe arrivare nei cinema in tempo per le festività natalizie del 2019.

Patty Jenkins aveva già promesso ai fan un film "totalmente differente" dal primo episodio uscito lo scorso anno, ed ora in una nuova intervista ha svelato che spera di trovare un'altra volta il giusto mix di ingredienti che hanno reso famoso il primo tra cui la giusta dose di umorismo, azione e buoni sentimenti: "Ero ossessionata dal tono. E' stata la cosa più difficile. In modo particolare perché la storia che stavamo realizzando quasi permetteva il passaggio da un tono all'altro. Iniziavi in un mondo fantasy con donne in costume, e poi venivi trascinato nel mondo reale, in Inghilterra, durante la Prima Guerra Mondiale, per po avere a che fare con il soprannaturale, e il tutto con una storia d'amore in mezzo".

Un'altra delle cose per cui la Jenkins preme di più, invece, è una cosa piuttosto particolare: "Mi assicuro che ogni volta che lei cammini con indosso quel costume di Wonder Woman, non risulti ridicolo".





Wonder Woman 2 uscirà nel 2019 nei cinema di tutto il mondo.