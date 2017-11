Patty Jenkins e Gal Gadot hanno ricevuto il premio Spotlight per Wonder Woman

hanno lavorato insieme al cinefumetto rivelazione dell'estate, Wonder Woman . Tra i tanti riconoscimenti, il duo ha ricevuto anche lo Spotlight Award.

Gal Gadot è stata una stella luminosa nei panni di Diana di Temyscira, la sua Wonder Woman ha convinto tutti (o quasi) e sia lei che la regista del cinefumetto tutto al femminile, Patty Jenkins, inanellano successi a ripetizione per la loro collaborazione al prodotto Warner Bros. del DC Extended Universe.

Wonder Woman è il primo film sui supereroi con una protagonista donna ad aver vinto il prestigioso riconoscimento d'eccellenza dal National Board of Review: Patty Jenkins, regista e protagonista, Gal Gadot, sono le detentrici del premio Spotlight per la loro collaborazione alla pellicola.

Di certo questo fa ben sperare per il proseguimento della saga della principessa Amazzone che, per ora, possiamo vedere nuovamente al cinema in Justice League, che è in proiezione in tutta Italia.

Wonder Woman è disponibile in home video e il cast del cinefumetto è formato da Gal Gadot nei panni di Diana Prince (Wonder Woman), Chris Pine nei panni di Steve Trevor, Connie Nielsen nei panni della regina Ippolita, Robin Wright nei panni del Generale Antiope, Lucy Davis nei panni di Etta Candy, David Thewlis nei panni di Sir Patrick Morgan, Elena Anaya nei panni della Dottoressa Isabel Maru (Doctor Poison) e Danny Huston nei panni del Generale Erich Ludendorff.

Wonder Woman 2 è in corso di sviluppo. L'uscita in sala è prevista per il 13 dicembre 2019.