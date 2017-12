Patty Jenkins consegnerà a Gal Gadot il premio #SeeHer ai Critics' Choice Awards!

si è guadagnata, tra le numerose onorificenze, anche il premio, che le verrà consegnato aida, la regista che l'ha diretta in Wonder Woman , il cinecomic DCEU del quale è stata protagonista.

Il premio #SeeHer Award, per chi non ne fosse al corrente, è un riconoscimento assegnato ad una donna che si è particolarmente distinta, in grado di contrastare gli stereotipi nell'industria dell'intrattenimento, rompendo le barriere precostituite.

A consegnare il premio a Gal Gadot sarà la regista che l'ha diretta in Wonder Woman, e che la dirigerà nuovamente in Wonder Woman 2, Patty Jenkins. La cerimonia si terrà l'11 gennaio, e sarà trasmessa in diretta da Santa Monica su The CW.

Il movimento #SeeHer è stato creato dall'Association of National Advertisers e ha l'obiettivo di descrivere accuratamente tutte le donne e le ragazze che lavorano nell'industria dei media, da qui al 2020.

"Siamo onorati di riconoscere a Gal il premio, alla sua seconda edizione, #SeeHer Award,” ha detto il CEO dell'ANA, Bob Liodice. "Lei è stata in grado non soltanto di modificare gli stereotipi, contrastandoli interpretando dei film ed essendo la protagonista di uno dei blockbuster di quest'estate, ma ha anche usato il successo ottenuto per portare luce alla stessa industria per la quale lavora, e spostare ancora più avanti le barriere verso l'eguaglianza di genere, cdi cui abbiamo bisogno nella vita reale."

Wonder Woman ha guadagnato più di 800 milioni di dollari a livello globale e, adesso, è disponibile in Digital HD e nelle versioni DVD e Blu-Ray.