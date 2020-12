Patty Jenkins su Black Widow e Gli Eterni: 'È un peccato non siano usciti quest'anno'

La regista di Wonder Woman 1984, Patty Jenkins, lamenta il pessimo tempismo del 2020 nei confronti dei cinecomic diretti da delle donne come Black Widow e Gli Eterni.

Patty Jenkins è senz'altro un esempio da seguire quando si parla di donne alla regia di grandi blockbuster, specie dei cinecomic, e il 2020 sarebbe dovuto essere l'anno della rivalsa per il genere femminile in questo campo.

Da Birds of Prey di Cathy Yan a The Old Guard di Gina Prince-Bythewood, da Black Widow di Cate Shortland a Gli Eterni di Chloe Zhao, e volendoci mettere anche Mulan di Nikki Caro (non un cinecomic, ma sempre un blockbuster), era decisamente un periodo d'oro per le registe e il female power dietro (e davanti) la cinepresa.

Purtroppo, di questi film, oltre a Wonder Woman 1984 che sta uscendo in forma ibrida (cinema + HBO Max) in questi giorni dopo numerosi rinvii, solo tre hanno visto la luce, e due grazie ai servizi streaming, e non alla sala cinematografica.

"È un vero peccato che il 2020 è stato l'anno che è stato, e sarebbero dovuti uscire tutti questi titoli... È stato davvero un pessimo tempismo" ha commentato la Jenkins durante un'intervista con l'AP Press.

"L'idea che nessuno avesse fatto un film di una tale portata prima di me, e ora ce ne sarebbero dovuti essere almeno cinque uno dopo l'altro è davvero fantastico" ha continuato poi la regista "Ovviamente queste filmmaker sono sempre state lì, in attesa e pronte a ad afferrare l'opportunità".

Attualmente, Black Widow è rimandato a maggio 2021, mentre Gli Eterni arriveranno al cinema a novembre 2021.