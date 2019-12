Patton Oswalt si dice assolutamente favorevole ad un sequel di Ratatouille

Il tempo ha cambiato parecchie cose in casa Pixar, prima fra tutte l'attitudine a non battere troppo sulla strada dei sequel: se fino a un po' di tempo fa release come Toy Story 2 erano un'eccezione alla regola, infatti, nel corso di questi anni '10 che volgono al termine la situazione è decisamente cambiata.

Un cerchio perfetto aperto nel 2010 da Toy Story 3 e chiuso (momentaneamente, s'intende) quest'anno proprio da Toy Story 4 ha infatti segnato una svolta nelle intenzioni di Pixar, passata anche per i vari Cars 2, Cars 3, Monsters University, Alla Ricerca di Dory e Gli Incredibili 2.

Proprio quest'ultimo rappresenta a sua volta un'eccezione: si tratta, infatti, dell'unico film diretto da Brad Bird al quale il regista ha voluto dare un sequel. Caso, chissà, destinato magari a non restare isolato: i fan, infatti, chiedono ormai da anni un sequel di Ratatouille, fortunato film del 2007 diretto proprio dal papà de Gli Incredibili.

Alla schiera di sostenitori di un ipotetico Ratatouille 2 si è adesso aggiunta una voce impossibile da ignorare, vale a dire quella di Patton Oswalt: l'attore che dodici anni fa prestò la voce al topino Remy si è infatti detto assolutamente favorevole all'operazione, a patto che ci sia una bella storia da raccontare. "Assolutamente. Qualunque sequel di Ratatouille starebbe a significare che Brad Bird abbia partorito un'idea che è intenzionato a perseguire. Amo il fatto che Pixar vada di pari passo con il ritmo dei suoi registi. Aspettano finché non accada qualcosa di davvero eccezionale. Quindi, se [Bird] saltasse fuori con qualche idea, vorrebbe dire che è stato colpito da una bella botta di ispirazione. Correrei a lavorarci su" ha spiegato l'attore.

Chissà che dalle parti di Pixar non abbiano spalancato le orecchie dopo affermazioni del genere. L'ultima parola, però, spetta ovviamente al buon Brad Bird.