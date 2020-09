Il Patriota, ecco gli errori storici del film di Mel Gibson sull'Indipendenza Americana

Questa sera va in onda su Rai Movie Il Patriota, film del 2000 sulla Guerra di Indipendenza Americana che ha come protagonisti Mel Gibson e Heath Ledger. Molti sono gli errori storici qui commessi, tentiamo dunque di fare chiarezza tra realtà e finzione cinematografica.

La narrazione piuttosto arbitraria degli eventi ha notevolmente accesso la critica. In molti ad esempio non hanno visto di buon occhio la rappresentazione degli inglesi che, appaiono terribilmente crudeli, malvagi e spietati quasi come se fossero nazisti. In tal senso non c'è nessuna attestazione durante la Rivoluzione Americana di una chiesa incendiata con donne, uomini e bambini al suo interno. Invece un episodio simile è avvenuto in Francia proprio durante l'occupazione nazista in un piccolo paesino della Nuova Aquitania.

Inoltre i francesi nel film arrivano solo alla fine delle battaglie, invece nella realtà dei fatti, hanno sempre combattuto al fianco dei rivoluzionari americani. La caduta di Charles Town è poi avvenuta nel nel 1780 e non nel 1778.

Molto controverso è anche il personaggio di Benjamin Martin interpretato da Mel Gibson. Storicamente non è attestato ma, pare sia basato su un mix di storici eroi dell'indipendenza tra cui figura Francis Marion. Si tratta di un uomo descritto in modo tutt'altro che lusinghiero che ha commesso atrocità indicibili tra cui le persecuzioni degli indiani.

Il Patriota inoltre nonostante l'epoca storica in cui è ambientato, schiva a piè pari qualsiasi discorso sullo schiavismo. Questa cosa ha fatto notevolmente infuriare Spike Lee, il quale ha sottolineato che il personaggio di Mel Gibson sarebbe stato certamente uno schiavista.