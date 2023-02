A Patriot, Eva Green in tribunale contro la casa di produzione: parla il produttore

Eva Green non ha preso bene il fallimento di A Patriot, film in cui sarebbe dovuta apparire. L'attrice ha fatto causa alla casa di produzione scagliandosi contro un produttore in particolare definendolo "vomito puro". Jake Seal, executive producer del film, ha finalmente dato la sua versione.

In alcuni messaggi della Green letti durante il processo in tribunale si può vedere come l'attrice non abbia avuto alcuna parola di lode verso il produttore utilizzando anche termini abbastanza forti. L'uomo, seduto al banco degli imputati, non ha addossato alcuna colpa alla Green riguardo il fallimento del film dando gran parte delle responsabilità al regista Dan Pringle e al produttore Adam Merrifield. Entrambi, infatti, ritenuti inesperti avevano lavorato ad un solo film prima e che non aveva un budget così alto da impiegare in set e lavori di produzione.

Tra le colpe addossate ai due c'è stata quella, sembrerebbe, di non aver saputo gestire adeguatamente l'attrice troppo abbagliati dal suo talento e dal suo carisma. Insomma, tutto ciò che viene raccontato da Seal, sembra il racconto di un progetto cominciato non con le basi più solide. Nonostante gli accesi messaggi di Green con sentimenti apparentemente forti nei confronti di Seal, il produttore afferma di aver avuto un contatto diretto con l'attrice solo una volta durante la pre-produzione. Nel corso del tempo, sempre secondo Seal, la Green avrebbe avanzato richieste sempre più esigenti riguardo il gruppo con cui lavorare.

La risposta degli avvocati dell'attrice non si è lasciata attendere parlando di una cattiva gestione del lavoro e incapacità dell'assegnare addirittura la progettazione dei set della pellicola. La questione, di giorno in giorno, sembra farsi sempre più infuocata. Diverso tempo fa la Green si è pronunciata anche sulla questione Johnny Depp difendendo il buon cuore del collega. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!