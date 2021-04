Patrick Wilson e Vera Farmiga, nuovi film di The Conjuring dopo il terzo capitolo?

Parlando con Empire Patrick Wilson e Vera Farmiga, interpreti rispettivamente di Ed e Lorraine Warren, hanno anticipato nuovi film per il celebre ranchise horror dopo l'atteso The Conjuring 3, in uscita su HBO Max il prossimo giugno.

In attesa dell'appropriato materiale promozionale dopo i brevissimi teaser nei vari trailer del servizio di streaming on demand, molti fan hanno pensato che The Conjuring 3: The devil let me do it sarà il capitolo finale della storia dei Warren. Tuttavia, le due principali star del franchise sembrano pronti a tornare per nuovi capitoli in futuro, qualora ne avessero la possibilità.

Vera Farmiga e Patrick Wilson hanno parlato con Empire esprimendo il loro entusiasmo per le storie future sui Warren. Per la Farmiga, sembra che l'unico requisito debba essere quello di continuare ad alzare la posta in gioco, pensando ogni nuovo capitolo più in grande del precedente. "Oh mio Dio, mi piacerebbe continuare con questi film", ha detto l'attrice, che i fan ritroveranno anche nella serie tv Marvel di Occhio di Falco. "Mi piace l'idea di aumentare la dose di paura ad ogni nuovo film. La demonologia è un campo molto ampio."

Wilson, invece, vorrebbe fare un altro film semplicemente per continuare a lavorare con Farmiga, dato che i due attori hanno sviluppato una forte amicizia e un'intensa chimica nel corso degli anni. "Vogliamo costantemente spingere questi personaggi verso il loro limite", ha dichiarato Wilson. "Mi piacerebbe fare altri film, anche solo per poter continuare a lavorare con Vera."

The Conjuring 3 arriverà a giugno negli Stati Uniti, si attendono ancora direttive per l'uscita in Italia.