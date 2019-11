Patrick Wilson svela che The Conjuring 3 sarà molto diverso dai precedenti

Nel corso di una recente intervista con l'Hollywood Reporter, la star Patrick Wilson ha parlato dell'attesissimo The Conjuring 3, nuovo capitolo della saga creata da James Wan e incentrata sugli indagatori del paranormale Ed e Lorraine Warren.

L'attore di Aquaman ha specificato che il nuovo film andrà in una direzione completamente nuova.

"Il processo di creazione di Conjuring 3 è stato fantastico e anche molto diverso dai precedenti due", ha rivelato Wilson. "E' sempre quel mondo lì, ha sempre la stessa ossatura. Ancora una volta sarà molto incentrato sul rapporto tra Ed e Lorraine, e ancora una volta spingeremo i nostri personaggi in luoghi in cui non sono andati finora, ma il film sarà davvero una bella aggiunta perché è una bestia del tutto diversa. E questo gioco di parole era voluto ..."

Insomma, dopo i demoni e i fantasmi, vedremo delle bestie? Cosa avrà voluto dire Wilson con le sue criptiche parole? Non resta che attendere i prossimi aggiornamenti.

Al momento vi ricordiamo che i dettagli sulla trama sono sconosciuti, anche se probabilmente, com'è stato con i precedenti due film, anche questo terzo capitolo sarà ispirato a "fatti realmente accaduti" ai coniugi Warren. La differenza sostanziale, oltre a quelle sibilate da Wilson, è la presenza in cabina di regia di Michael Chaves, con James Wan che si occuperà solo della produzione dopo aver diretto i primi due capitoli.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult su The Conjuring e ad uno speciale sulle tre migliori scene di Annabelle 3.